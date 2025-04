Analiză. De ce susține Elon Musk partidele de extremă dreapta din Europa

16:10

Doar 1 român din 10 mai are încredere în politicieni, a anunțat în direct la Puterea Știrilor sociologul Antonio Amuza. Alegeri prezidențiale: 11 candidați luptă pentru Cotroceni România intră într-o nouă rundă de alegeri prezidențiale cu o premieră istorică: Partidul Social Democrat nu are candidat propriu. În total, 11 nume se regăsesc pe buletinul de […] Articolul VIDEO Doar 1 român din 10 mai are încredere în politicieni apare prima dată în PS News.