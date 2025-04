Ioan Andone l-a comparat pe Andrei Raţiu cu Dani Alves: „Se vorbeşte extraordinar despre el! E momentul să facă pasul la o echipă mare”

17:40

Meciurile New York Rangers – New Jersey Devils şi Dallas Stars – Minnesota Wild vor fi transmise la sfârşitul săptămânii în AntenaPLAY. Lupta pentru play-off-ul din NHL continuă, iar ultimele meciuri din sezonul regular se anunţă extrem de interesante. New York Rangers se află într-o luptă extrem de strânsă pentru un loc de wild card […]