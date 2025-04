„Nu mai sunt momente de teamă!” Gianluigi Buffon, laude pentru Cristi Chivu după primele meciuri la Parma!

10:50

Fostul mare internaţional, Ionel Ganea îi ţine partea lui Marius Şumudică în disputa cu acţionarul minoritar, Victor Angelescu. Acesta spune că la Rapid va urma o schimbare de antrenor la finalul acestui sezon. Nu crede că Şumudică va mai fi păstrat, chiar dacă a dus echipaa giuleşteană în play-off. Ionel Ganea are o serie de […]