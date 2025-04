A fost chemat de urgență la poliție! Fosta ispită de la Insula Iubirii, victima unei escrocherii incredibile: ”E cineva care mă cunoaște”

23:10

Mihai Ion are 41 de ani și până acum doi ani a încercat să pună bazele unei afaceri. După despărțirea de soția cu care are împreună doi copii, a început să gătească mai mult. Chiar dacă nu are experiență în domeniu, consideră că bucătăria l-a ajutat să treacă peste o perioadă dificilă din viața lui.