„Sper să stau cât mai mult aici”. Elias Charalambous, mesaj ferm despre implicarea lui Gigi Becali la FCSB: „Nu e nimic de ascuns”

14:00

Mohamed Salah mai are contract cu Liverpool până la finalul acestui sezon, iar fanii „cormoranilor” stau cu sufletul la gură în privinţa unor veşti în privinţa viitorului starului egiptean, după ce acesta a dat de înţeles în mai multe rânduri că va părăsi formaţia de pe Anfield la vară. Titlul din Premier League a rămas […] The post Mohamed Salah, statistică fabuloasă! Starul lui Liverpool nu a avut adversar în ultimii 5 ani din Premier League appeared first on Antena Sport.