Meta, sanctionata de autoritatile turce cu o „amenda substantiala” dupa ce a refuzat sa elimine continut de pe retelele sale sociale

Statele Unite vor trimite un al doilea portavion in Orientul Mijlociu, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Departamentului Apararii, Sean Parnell, invocand protectia fluxurilor comerciale in regiune, scrie Bloomberg. Portavionului Harry S. Truman, aflat deja in regiune, i se va alatura Carl Vinson, aflat in prezent in regiunea indo-pacifica, „pentru a continua sa promoveze...