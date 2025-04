Președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu: Aderarea la OCDE nu reprezintă doar o realizare diplomatică, ci și un angajament fundamental pentru o economie de piață funcțională

15:00

România marchează luni, 31 martie 2025, un an de la intrarea oficială în spațiul Schengen pe cale aeriană și maritimă, momentul fiind marcat de ministrul de interne Cătălin Predoiu, acesta subliniind că se împlinește “un an de când România zboară liber în Europa!”. “Astăzi, marcăm un an de când am trecut o bornă istorică: România […] The post “Un an de când România zboară liber în Europa!”. Cătălin Predoiu marchează un an de la o bornă istorică, când România a intrat în Schengen pe cale aeriană și maritimă first appeared on caleaeuropeana.ro.