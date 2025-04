eJobs: 83% dintre angajați primesc beneficii extrasalariale

13:50

Liberalizarea serviciilor regulate interjudețene în conformitate cu decizia Curții Constituționale are cale liberă pentru a fi pusă în aplicare începând cu data de 1 iulie. A fost publicat, în Monitorul Oficial, Ordinul 132, semnat, pe 11 februarie, de ministrul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), Sorin Grindeanu, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare […] The post Liberalizarea serviciilor regulate interjudețene – cale liberă pentru 1 iulie appeared first on ZIUA CARGO.