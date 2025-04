Noile taxe vamale ale lui Trump se vor aplica „imediat”. Casa Albă: „Se va termina cu jefuirea Americii”

11:30

Stegarul Dac, pe numele său real Dinu Avrămuță Cătălin, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a îmbrâncit luni un jandarm în faţa Arestului Central, anunţă un comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Stegarul Dac a fost adus pus sub control judiciar pentru 60 de zile după […] Articolul Control judiciar de 60 de zile pentru Stegarul Dac.Nu mai are voie să meargă la proteste,va purta brățară electronică apare prima dată în PS News.