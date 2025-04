Bursele europene au închis miercuri în scădere, trase în jos de temerile privind noile tarife ale administraţiei Trump

15:50

Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică va aduce beneficii importante pentru mediul de afaceri, debirocratizare, creşterea capacităţii de creditare şi împrumut şi creşterea ratingului de ţară, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, la conferinţa and #39; and #39;România şi OCDE - Principalul proiect de ţară după NATO, UE şi Schengen and #39; and #39;, eveniment organizat de Administraţia Prezidenţială