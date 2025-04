Drifturi ziua in amiaza mare in Focsani. Soferul, 26 de ani, a ramas fara permis pentru 30 de zile, plus o amenda zdravana

17:10

Ministerul Apararii Nationale a informat, miercuri, ca sapte militari activi – doi subofiteri si cinci soldati profesionisti – au lucrat in Congo, in mod nejustificat, pe timpul concediului de crestere a copilului in varsta de pana la doi ani, in intervalul 2023 – inceputul anului 2025, ca angajati temporar in companii de securitate. Militarii au...