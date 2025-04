BEC aduce clarificări privind materialele publicitare politice

21:10

Dacă negocierile privind programul nuclear iranian vor eşua, and #39;o confruntare militară and #39; va fi and #39;aproape inevitabilă and #39;, a estimat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, într-o audiere în faţa Adunării Naţionale, camera legislativă inferioară, scrie presa internaţională. and #39;În caz de eşec, o confruntare militară apare ca aproape inevitabilă, ceea ce ar avea drept cost foarte ridicat destabilizarea foarte dură a regiunii and #39;, a declarat Barrot, după ce preşedintele american Donald Trump a avertizat recent că, and #39;dacă nu încheiem un acord, vor fi bombardamente în Iran and #39;.