Bulgaria: Taxe de drum mai mari, de la 1 aprilie

14:00

Am stabilit, deja, în ediția trecută, că sprijinul total din partea unui prieten care nu te lasă la greu este de AUR, pentru transportatori și șoferi. Dar poate că, totuși, specificul activității lor, sau necesitățile pe care le au, nu implică un control total. Nicio problemă! Volvo Trucks are soluții. Vremea când camioanele se reparau […] The post VOLVO TRUCKS. Argint și azur, pentru camioane appeared first on ZIUA CARGO.