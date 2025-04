Max Verstappen a dat verdictul, după schimbarea radicală de la Red Bull! „Săgeţi” către echipă, după retrogradarea lui Lawson: „Asta spune multe”

16:50

Liga spaniolă de fotbal a anunţat, miercuri, că FC Barcelona nu are capacitatea financiară de a-i înregistra pe jucătorii Dani Olmo şi Pau Victor. Potrivit Ligii spaniole de fotbal, nu s-a schimbat nimic faţă de luna decembrie a anului trecut. Soarta celor doi jucători se află în centrul unei dispute între club şi autorităţile fotbalistice […] The post Barcelona nu i-a înregistrat încă pe Dani Olmo şi Pau Victor! Acuzaţiile pe care le face LaLiga în acest caz appeared first on Antena Sport.