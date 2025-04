Digital Nation şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, parteneriat pentru implementarea Saro, primul AI motivaţional din educaţie

09:00

Donald Trump şi-a lansat miercuri războiul comercial total, anunţând ceea ce el a numit and #39;tarife reciproce and #39; la nivel mondial, cu scopul de a face and #39;să renască and #39; industria americană şi a pune capăt and #39;jefuirii and #39; Statelor Unite, transmite presa internaţională.