Air France – orarul de vară 2025

Polonia este, de mulți ani, țara cu cea mai importantă flotă de transport internațional de marfă din Europa. Despre situația actuală a pieței poloneze de transport și prognozele pentru viitor, am vorbit cu Marcin Haładuda, managing director Enterprise Europe în cadrul Trans.eu Group. ZIUA CARGO: Cum a evoluat piața poloneză de transport, în ultimii ani? […]