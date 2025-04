Pep Guardiola, convins că Manchester City îi va dedica o statuie lui Kevin de Bruyne. Mesaj emoţionant despre plecarea starului belgian

20:50

Un voleibalist din Japonia şi-a amintit tradiţiile din ţara lui în inima Bucureştiului. Cireşii înfloriţi din Herăstău l-au inspirat. Bucătăria românească l-a cucerit. Şi mama lui din Osaka trebuie să-i facă ciorbă românească de acum încolo. Japonezul Amane Kumagai are 23 de ani şi joacă volei la Ştiinţa Bucureşti. Asiaticul s-a simţit ca acasă, în […] The post Jurnal AntenaSport | Japonezul Amane Kumagai a fost cucerit de bucătăria românească appeared first on Antena Sport.