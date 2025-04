Honor va lansa o nouă serie de smartphone-uri anul acesta, una cu autonomii generoase (primul model va avea o baterie de 8000 mAh)

22:20

Azi am primit un comunicat de presă în care eram informat că filmul Gladiatorul II va fi disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime începând cu 16 mai. M-am gândit să scriu un articol pe acest subiect şi am vrut să văd ce încasări a avut acest film la box office. Nici bine nu am intrat pe […] The post Un film de animaţie chinezesc a rupt box office-ul în 2025 şi a devenit în nici două luni, al cincilea film din istorie după încasări appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.