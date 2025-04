Lucrări ale SDM în Timișoara, astăzi, 5 aprilie

14:10

În acest sfârșit de săptămână, pe 5 și 6 aprilie, Timișoara devine epicentrul inovației imobiliare odată cu desfășurarea Târgului Imobiliar Timișoara (TIT) 2025. Printre participanții de seamă se numără Nord One cu Cartierul Vienez și Nord One Torontal, două proiecte emblematice dezvoltate sub egida Alber Holding, un nume de referință cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul imobiliar.​