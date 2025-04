Alex Ovechkin a ajuns la 894 goluri în sezonul regulat şi a egalat recordul lui Wayne Gretzky: „Suntem martorii măreţiei”

13:10

Elias Charalambous a ăcut un anunţ care îi dă fiori lui Gigi Becali. Antrenorul cipriot mai are două luni de contract cu FCSB şi a spus că nu se gândeşte acum la o eventuală prelungire a contractului. Cu Elias Charalambous pe bancă, FCSB a câştigat primul titlu după o pauză de 9 ani. În acest […] The post Anunţul lui Elias Charalambous care îi dă fiori lui Gigi Becali: „Mai am două luni de contract” appeared first on Antena Sport.