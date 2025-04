70% din bugetul municipiul Cîmpulung Moldovenesc, alocat dezvoltării. Printre cele 14 șantiere deschise – creșă, blocuri sociale, centru pentru copii cu dizabilități, centre pentru vîrstnici

10:30

Pînă pe 4 aprilie, Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava găzduiește ateliere de lucru care se desfășoara sub egida consorțiului NEOLAiA – Transforming Regions for an Inclusive Europe. Sînt 15 invitați de la cele 8 universități partenere: Universitatea din Bielefeld (Germania), Universitatea din Jaén (Spania), Universitatea din Nicosia (Cipru), Universitatea din Örebro (Suedia), Universitatea din Ostrava […]