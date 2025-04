Sebastian Baez, primul jucător calificat în finala turneului Ţiriac Open. Campionul en-titre, eliminat

20:00

Mirel Rădoi a primit o veste proastă, înaintea duelului din play-off cu CFR Cluj. Antrenorul Universităţii Craiova nu se va putea baza pe un titular de bază. Concret, Sorin Cârţu a anunţat că Anzor Mekvabishvili are un deces în familia şi ar putea rata duelul cu clujenii, de luni, din etapa a treia a play-off-ului.