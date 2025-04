Arsenal, pas greşit în lupta la titlu! Echipa lui Mikel Arteta a remizat pe terenul lui Everton şi e tot mai departe de titlu

21:40

Kylian Mbappe a dat cărţile pe faţă şi a vorbit despre relaţia pe care o are cu Florentino Perez. Starul francez a dezvăluit şi ce s-a întâmplat, după ce i-a spus „nu” iniţial preşedintelui de la Real Madrid. Kylian Mbappe a ajuns gratis la Real Madrid în vara lui 2024, după ce şi-a încheiat contractul […] The post Kylian Mbappe a spus ce relaţie are, de fapt, cu Florentino Perez. Ce s-a întâmplat după ce a refuzat-o iniţial pe Real Madrid appeared first on Antena Sport.