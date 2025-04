Jurnal Antena Sport | Zeljko Kopic are o slăbiciune pentru câini: „Am doi acasă”

10:30

Jucătorul rus de hochei pe gheaţă Alex Ovechkin a devenit cel mai bun marcator din istoria Ligii Naţionale de Hochei, după ce a înscris o dublă şi a ajuns la 894 goluri în carieră. Starul echipei Washington Capitals este acum la egalitate cu Wayne Gretzky, canadianul din Hall of Fame, al cărui record, cândva imposibil