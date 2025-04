Alex Chipciu, scos din sărite după FCSB – U Cluj 1-0: „Ca fotbalist înnebuneşti”. Marea nemulţumire după înfrângerea de pe Arena Naţională

13:20

Germanul Thomas Müller, dublu câştigător al Ligii Campionilor (2013 şi 2020), a anunţat sâmbătă dimineaţă sfârşitul aventurii sale cu Bayern Munchen, club la care a ajuns în 2000 la academia de tineret. Într-un mesaj postat pe contul său de Instagram sub forma unei scrisori trimise fanilor Bayern, Thomas Müller, campion mondial cu Germania în 2014, […] The post Thomas Muller pleacă de la Bayern Munchen după 25 de ani! Mesajul legendarului fotbalist appeared first on Antena Sport.