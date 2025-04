Mircea Lucescu, reacţie imediat după FCSB-U Cluj! Singurii jucători remarcaţi de selecţionerul României: „Ei au fost cei mai buni”

13:50

Corvinul Hunedoara a învins-o acasă, cu 2-1, pe FCU Craiova, în play-out-ul Ligii a 2-a. Cu această victorie, Corvinul a urcat peste FCU Craiova în clasament. Hunedorenii au ajuns la 32 de puncte, cu 2 mai mult decât FCU Craiova. Corvinul are şi un meci mai puţin disputat decât formaţia patronată de Adrian Mititelu.