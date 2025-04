Programul complet al României la Campionatul Mondial de hochei pe gheață, Divizia I. Miză uriaşă

16:50

Jannik Sinner, numărul 1 ATP, a vorbit despre cea mai mare provocare a carierei lui. Italianul a fost depistat pozitiv în urmă cu un an, iar în februarie, acesta a acceptat o suspendare până pe 4 mai, după ce a ajuns la un acord cu WADA. Sinner va reveni pe terenul de tenis la turneul […]