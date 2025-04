Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea au coborât în clasamentul WTA! Câte românce se află în Top 100

18:00

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a reacţionat după victoria obţinută de FCSB în meciul de pe teren propriu cu U Cluj, scor 1-0. Campioana României a câştigat partida graţie golului marcat de David Miculescu dintr-un penalty controversat. Daniel Bîrligea a căzut în careu după ce a fost lovit de Simion în faţă.