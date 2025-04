Ciolacu despre declaraţiile lui Dragoş Sprînceană: 'Părerile exprimate nu reprezintă poziţia oficială a statului român'

13:40

Ambasada Italiei în România şi Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale din România au organizat, săptămâna trecută, la Bucureşti, Forumul 'Improving Employment Quality through Skills Enhancement and Global Collaboration: a challenge for Italian companies in Romania - Experiences and best practices in light of OECD Standards', potrivit unui comunicat emis redacţiei. În cadrul evenimentului, Giulio Bertola, preşedinte Confindustria România, a prezentat rezultatele extraordinare ale proiectului VINO ACASĂ, dedicat diasporei româneşti.