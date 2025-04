Programul complet al Marelui Premiu al Bahrainului. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY (18:00)

21:30

Alex Ovechkin a intrat în istoria NHL, după ce a doborât recordul lui Wayne Gretzky de goluri marcate în cea mai puternică ligă de hochei pe gheaţă din lume. Golul istoric a fost marcat în meciul dintre New York Islanders şi Washington Capitals. Reuşita căpitanului celor de la Washington Capitals, câştigător al Cupei Stanley în […] The post Alex Ovechkin a doborât recordul lui Wayne Gretzky! Căpitanul lui Washington Capitals a scris istorie cu un gol superb appeared first on Antena Sport.