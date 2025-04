UNTRR cere majorarea sumei rambursate pentru acciza suplimentară

13:40

Wizz Air a transportat, în cei 18 ani de activitate în România, peste 100 de milioane de pasageri, reprezentând mai mult de cinci ori populația țării. În prezent, compania are șapte baze la nivel național și oferă mai mult de 173 de rute de pe 13 aeroporturi din România, conectând pasagerii la 71 de destinații […] The post Wizz Air, 100 de milioane de pasageri, în 18 ani în România appeared first on ZIUA CARGO.