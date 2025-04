Real Valladolid a luat decizia în cazul celor 2 jucători care au fost la pas să se ia la bătaie pe banca de rezerve

23:30

Mihai Stoichiţă nu a fost deloc mulţumit de prestaţia celor două echipe în derby-ul Rapid-Dinamo 1-0. A criticat ambele echipe după disputa de pe Arena Naţională în urmă căreia giuleştenii au obţinut prima victorie în această ediţie de play-off. Mihai Stoichiţă nu a remarcat pe nimeni după Rapid-Dinamo 1-0. A fost uimit de lipsa de […] The post Mihai Stoichiţă, dezamăgit după Rapid-Dinamo 1-0! Ce nu i-a plăcut oficialului FRF: „Lumea vine şi când are miză jocul” appeared first on Antena Sport.