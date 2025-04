Gică Hagi, reacţie incredibilă după golul marcat de Unirea Slobozia. Imaginile au devenit virale

01:00

Dinamo a pierdut al treilea meci la rând în play-off, în faţa celor de la Rapid, scor 0-1. Antrenorul croat, Zeljko Kopic a recunoscut superioritatea celor de la Rapid şi a avut o serie de reproşuri la adresa jucătorilor săi. Zeljko Kopic nu e deloc mulţumit de evoluţia lui Dinamo în play-off. După înfrângerea cu […] The post „Nu am fost suficient de buni”. Zeljko Kopic reacţionează după Rapid-Dinamo 1-0. „Câinii”, înfrângeri pe linie în play-off appeared first on Antena Sport.