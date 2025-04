Gabi Balint i-a făcut praf pe olteni, după repriza de coşmar din derby-ul cu CFR Cluj

09:10

Rusul Alex Ovechkin a devenit cel mai bun marcator all-time din sezonul regulat al Ligii Naţionale de Hochei (NHL), reuşind cel de-al 895-lea gol din carieră şi depăşind recordul de 31 de ani al legendarului Wayne Gretzky. Ovechkin, de la Washington Capitals, a marcat golul istoric împotriva New York Islanders, duminică, în prezenţa lui Gretzky. […] The post Alex Ovechkin, felicitat de legendele sportului mondial, după ce a doborât recordul lui Wayne Gretzky appeared first on Antena Sport.