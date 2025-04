Vedetele lui Mirel Rădoi, „distruse” după ce Universitatea Craiova a fost învinsă de CFR Cluj: „N-au făcut absolut nimic”

14:00

Vlad Covaliu este medaliat cu argint la Campionatele Mondiale de scrimă pentru juniori de la Wuxi. Sportivul de 19 ani a ajuns până în finala probei de sabie a competiţiei din China, acolo unde a fost învins de italianul Cosimo Bertini. Această performanţă vine la o lună după ce Vlad Covaliu a cucerit şi medalia […]