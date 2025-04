„Cea mai bună zi”. Fiul lui Ion Ţiriac, fotografie rară alături de iubita lui. Copleşiţi de emoţie împreună

14:30

Meciul dintre CFR Cluj şi Universitatea Craiova, din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1, va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30. Cele două se întâlnesc la câteva zile de la duelul din sferturile Cupei României, atunci când formaţia din Gruia a obţinut calificarea la loviturile de departajare. Acum, […]