Un al lui Manchester United a fost arestat după ce i-a dat o palmă lui Jack Grealish! Scene incredibile duă derby-ul cu City

Neymar şi Memphis Depay se numără printre starurile din prima ligă braziliană care critică Federaţia Braziliană de Fotbal (CBF) cu privire la noua regulă care interzice jucătorului să stea cu ambele picioare pe minge, conform ESPN. CBF a notificat toate cluburile din întrecerea internă asupra faptului că de acum înainte jucătorii care vor acţiona astfel […]