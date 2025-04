„Bine că plânge. Un teatru ieftin”. Marius Şumudică, făcut praf după ce s-a petrecut la ultimul meci al Rapidului

14:50

Liga Campionilor revine în această săptămână cu turul sferturilor de finală, programate marţi şi miercuri. Bookmakerii şi-au ales favoriţii pentru câştigarea trofeului în acest sezon. Barcelona şi PSG sunt considerate cu şansele cele mai mari la adjudecarea trofeului, având fiecare cotă 4.25. Specialista Ligii Campionilor, Real Madrid, are cotă 4.50 pentru a 16-a victorie europeană.