Electric Castle 2025: Organizatorii au completat lista finală de artiști. Justin Timberlake, cap de afiș

Organizatorii Electric Castle au prezentat lineup-ul final pentru ediția din acest an, iar festivalul a pregătit 120 de ore de muzică live cu show-uri prezentate de superstaruri precum Justin Timberlake, Queens of the Stone Age, Yungblud, Justice și...

