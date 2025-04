Când ar putea anunţa Consiliului Concurenţei aprobarea achiziţiei Telekom de către Vodafone şi Digi?

21:00

La începutul acestei luni, Disney+ a lansat în România o nouă campanie promoţională, una destul de intersantă. Dacă nu aţi avut niciodată cont pe această platformă de streaming video sau aţi avut, dar l-aţi închis, atunci aveţi şansa să vă abonaţi la un super preţ. Până pe 30 martie inclusiv, abonamentul standard are un cost […] The post Mai aveţi la dispoziţie câteva ore pentru a vă abona la Disney+ cu doar 7.99 lei / lună appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.