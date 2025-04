Donald Trump anunță că va impune de mâine tarife de 104% pentru toate importurile din China. Decizia, după ce Beijingul a ripostat la războiul președintelui american cu măsuri similare.

18:50

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, se apropie cu pași repezi de finalizarea lucrărilor de restaurare pentru fosta hală Ford din București, care va fi modernizată într-un spațiu mixed-use sustenabil. Acesta va fi inaugurat sub numele One Gallery […]