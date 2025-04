SUA și Rusia vor să-și restabilească relațiile. Pe agenda discuțiilor de la Istanbul nu figurează Ucraina

06:10

România are cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani (26,3%), depășind state precum Spania și Grecia, conform datelor Eurostat din decembrie 2024. În decembrie 2024, în România, rata șomajului la toate categoriile de vârstă era relativă mică, de 5,7% din populația activă, puțin sub media europeană de 5,8%, și […]