Opera pentru copii ”Peter Pan”, în premieră la Suceava, pe 29 aprilie. Școlile care doresc să se organizeze pe clase pentru a participa la eveniment vor beneficia de prețuri preferențiale

12:00

Legumicultorul Vasile Mătrășoaie, din Dumbrăveni, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că temperaturile foarte scăzute din ultima vreme i-au îngreunat activitatea, dar ”se descurcă”. În ajutor i-au venit tunurile de căldură, însă acestea nu sînt o soluție perfectă. A explicat domnul Mătrășoaie: ”Bucuria mea e că am avut cu ce mă […] Articolul Temperaturile scăzute, periculoase pentru răsaduri. Soluția legumicultorului Vasile Mătrășoaie: În solarii am folosit tunul de căldură, pentru că am răsaduri tinere, sînt gingașe, și dacă nu le protejez ”pleacă” imediat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.