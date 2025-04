„Mă rugam să mă ia” Mărturie teribilă a lui Mihai Stoica despre boala fiicei sale! De ce s-a…

19:00

Israelianul Yossi Benayoun, fost mijlocaş la Liverpool, Chelsea şi Arsenal, a afirmat că sigur a fost o greşeală, după ce o grenadă a fost aruncată la uşa casei sale din Ramat Hasharon, la nord de Tel Aviv. „A fost cu siguranţă o greşeală. Nu am nicio îndoială că grenada nu era îndreptată spre casa mea. […]