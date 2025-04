Piața PC-urilor a luat avânt în primele trei luni din an, ca urmare a amenințării introducerii de taxe vamale de către SUA

În primul trimestru al acestui an livrările de calculatoare personale au înregistrat cel mai puternic avans de după pandemie, în contextul în care companii precum Apple Inc. şi Dell Technologies Inc. s-au grăbit să livreze produsele în întreaga lume, înainte de intrarea în vigoare a taxelor vamale, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.

