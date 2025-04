Companiile Signal Iduna au înregistrat o creștere agregată a primelor brute subscrise de 16% în 2024

18:30

În primul trimestru al acestui an livrările de calculatoare personale au înregistrat cel mai puternic avans de după pandemie, în contextul în care companii precum Apple Inc. şi Dell Technologies Inc. s-au grăbit să livreze produsele în întreaga lume, înainte de intrarea în vigoare a taxelor vamale, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.