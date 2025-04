MAE: Atașatul militar român la Moscova și adjunctul acestuia, declarați persona non grata

09:30

Acțiunile președintelui american Donald Trump nu se încadrează în doctrinele clasice ale realismului în materie de politică externă sau ale mercantilismului, comentează cotidianul Financial Times, avertizând că măsurile de retorsiune riscă să destrame sistemul financiar global. „Trebuie să avem încredere în instinctele lui Donald Trump, a afirmat Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților. În același timp, … Articolul Financial Times: Trump nu are idee ce a dezlănțuit pe plan mondial apare prima dată în Main News.