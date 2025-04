Sorin Cârţu a răbufnit! Mirel Rădoi ar fi fost „vânat” la meciul cu CFR Cluj: „Nu cred în…

21:50

Marius Şumudică a făcut o dezvăluire bombă despre unul dintre titularii Rapidului. Şumudică a spus că Andrei Borza are mai multe oferte şi sunt şanse mari ca el să plece din vară de la Rapid. Şumudică l-a lăudat pe Borza şi a spus că fundaşul stânga a evoluat foarte mult în ultima perioadă. Marius Şumudică, […] The post Marius Şumudică, dezvăluire bombă despre un titular de la Rapid: „Are oferte! Nu cred că îl putem ţine!” appeared first on Antena Sport.