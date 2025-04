FOTO | Trafic complet blocat pe DN1, spre București, din cauza unui accident cu autocar și autoturism, la Pod Otopeni. Mașina a ajuns de-a curmezișul pe șosea

16:30

Weekendul acesta, The Color Run se întoarce la București. Cursa plină de culoare se va desfășura pe Bulevardul Unirii, în data de 12 aprilie 2025. La fel ca în fiecare an, în cadrul evenimentului nu […] Articolul The Color Run revine la București pe 12 aprilie. Bucureștenii de toate vârstele sunt invitați să participe la cursa colorată apare prima dată în B365.