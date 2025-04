Livrări cu camioane electrice la fabricile MAN, din 2026

19:30

Guvernul a decis reducerea și aplicarea diferențiată a cotelor în cazul impozitului pe construcții speciale (taxa „pe stâlp”). Normele de aplicare au fost aprobate, în ședința din 3 aprilie, prin Ordonanță de urgență (OUG) și nu prin Hotărâre. Astfel, Executivul are în vedere o cotă de impozitare de 0,5% pentru valoarea netă a construcțiilor, altele […] The post Taxa „pe stâlp”: Cotele de impozitare, reduse și diferențiate appeared first on ZIUA CARGO.